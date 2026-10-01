Και οι στρατιώτες φέρνουν νίκες!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έριξε στο καναβάτσο (102-79) τη Βιλερμπάν, κάνοντας ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδειγματική διαχείριση, προκειμένου να είναι όλοι έτοιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής (2/10) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο T-Center. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Σε μια μάχη δεν χρειάζονται μόνο στρατηγοί, αλλά και στρατιώτες που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή για να κάνουν τη δουλειά. Και αυτό ακριβώς συνέβη στο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR σκόρπισε (102-79) τη Βιλερμπάν, λίγα 24ωρα μετά την ήττα στον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να αποτελεί σημείο αναφοράς στο πρώτο ημίχρονο, όπου μπήκαν τα θεμέλια της «πράσινης» κυριαρχίας.

Μαζί με τον Μαντζούκα, βέβαια, πολύτιμη συνεισφορά είχαν ο Τζέριαν Γκραντ, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που αποτελούν σημαντικά κομμάτια του ροτέισον της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τη «σφραγίδα», βέβαια, στην άνετη κυριαρχία του «τριφυλλιού» έβαλε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που στα δύσκολα έχει ένα μοναδικό χάρισμα, να βρίσκει τον τρόπο να φτάνει με ευκολία στο καλάθι, αξιοποιώντας το εξαιρετικό παιχνίδι του στο «ένας εναντίον ενός», όπου δύσκολα βρίσκει αντίπαλο.

Η άμυνα αποτέλεσε για μια ακόμη φορά τη βάση και το σημείο αναφοράς για μια ομάδα που έχει λάμψη πολλών αστέρων, αλλά οι «στρατιώτες» ήταν εκείνοι που έδειξαν τον δρόμο για την επικράτηση απέναντι στους Γάλλους, οι οποίοι έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν.

Παρά την αθλητικότητά τους, η πίεση που ασκήθηκε στη Βιλερμπάν ήταν τέτοια, ώστε οι Γάλλοι δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του αγώνα να βγάλουν αντίδραση. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο που επέτρεψε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραδώσει μαθήματα χρηστής διαχείρισης των παικτών του σε έναν αγώνα Euroleague.

Ενδεικτικά, ο Δημήτρης Μωραΐτης αγωνίστηκε για 11:34 λεπτά και είχε τον λιγότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ περισσότερη ώρα στο παρκέ έμεινε ο Λευτέρης Μαντζούκας, με 22:29 λεπτά συμμετοχής.

Ιδανική ισορροπία για μια ομάδα που σε λιγότερο από 48 ώρες υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τους Ισραηλινούς να προέρχονται από δύο σερί ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και από μια πολύ κακή εικόνα κόντρα στην Μπεσίκτας.

Ασφαλώς, η αντίδραση της ομάδας του Όντεντ Κάτας αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής (2/10) στο T-Center. Την ίδια στιγμή, όμως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα διαχειριστούν οι «πράσινοι» το τρίτο σερί παιχνίδι τους, μετά τις δύο κυριαρχικές εμφανίσεις απέναντι στην Παρί και τη Βιλερμπάν.

Γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν αρκεί να έχεις ποιότητα. Χρειάζεται βάθος, ενέργεια και παίκτες που θα είναι έτοιμοι να μπουν στο παρκέ και να κάνουν τη δουλειά που απαιτείται. Οι πρωταγωνιστές θα πάρουν τα μεγάλα σουτ, θα δημιουργήσουν και θα βάλουν τη δική τους υπογραφή, όμως οι «στρατιώτες» είναι εκείνοι που πολλές φορές θα κάνουν τη δουλειά που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Αυτό ακριβώς ήταν και το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Βιλερμπάν. Ότι δεν χρειάστηκε να στηριχθεί αποκλειστικά στα μεγάλα του ονόματα. Πήρε πράγματα από παίκτες που περίμεναν τη δική τους ευκαιρία και, όταν αυτή παρουσιάστηκε, ήταν έτοιμοι να την αρπάξουν.

Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό όσο η σεζόν θα προχωρά και οι απαιτήσεις θα αυξάνονται. Γιατί σε μια μεγάλη ομάδα χρειάζονται οι στρατηγοί, χρειάζονται οι σταρ, αλλά χρειάζονται και οι στρατιώτες. Και όταν οι «στρατιώτες» είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη, τότε οι νίκες γίνονται υπόθεση ολόκληρης της ομάδας.

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