Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Το βίντεο του Gazzetta από την αγκαλιά Πάρκερ-Φρανσίσκο

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Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Το βίντεο του Gazzetta από την αγκαλιά Πάρκερ-Φρανσίσκο
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Ο Σίλβεν Φρανσίσκο είχε «θερμό» εναγκαλισμό με τον Τόνι Πάρκερ στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, μετά την αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στη Βιλερμπάν.

Μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρήκε τον Τόνι Πάρκερ στα αποδυτήρια των «πρασίνων» και οι δύο τους είχαν έναν «θερμό» εναγκαλισμό.

Συγκεκριμένα οι δύο Γάλλοι τα είπαν σε πολύ θετικό κλίμα, αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα. Ο Πάρκερ στη συνέντευξη Τύπου μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον παραλίγο παίκτη του, τονίζοντας:

«Του μίλησα για την κατάσταση. Είναι αυτή που είναι. Μίλησα αρκετά για την κατάσταση. Του εύχομαι τα καλύτερα. Τον λατρεύω ως παίκτη, ως προσωπικότητα και ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που τον έχει».

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Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

     

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