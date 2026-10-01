Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Το βίντεο του Gazzetta από την αγκαλιά Πάρκερ-Φρανσίσκο
Μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρήκε τον Τόνι Πάρκερ στα αποδυτήρια των «πρασίνων» και οι δύο τους είχαν έναν «θερμό» εναγκαλισμό.
Συγκεκριμένα οι δύο Γάλλοι τα είπαν σε πολύ θετικό κλίμα, αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα. Ο Πάρκερ στη συνέντευξη Τύπου μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον παραλίγο παίκτη του, τονίζοντας:
«Του μίλησα για την κατάσταση. Είναι αυτή που είναι. Μίλησα αρκετά για την κατάσταση. Του εύχομαι τα καλύτερα. Τον λατρεύω ως παίκτη, ως προσωπικότητα και ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που τον έχει».
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
☘️👀 Τι να λένε στο τετ-α-τετ Πάρκερ και Φρανσίσκο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν;— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2026
🎥 Ευτυχία Οικονομίδου#paobc pic.twitter.com/DnX56oOEIS
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