Γιαννακόπουλος: «Υπάρχει χειροδικία και δεν ανοίγει ούτε καν διαδικασία;»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε νέα ανάρτησή του στα social media.

Μετά το πρώτο story αναφορικά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το περιστατικό στην Μπολόνια, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μια ακόμα ανάρτηση.

Συγκεκριμένα ανέφερε σε σχετικό story: «Ως μέτοχος αυτής της λίγκας, ως ιδιοκτήτης ομάδος. Όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες, δηλαδή ανθρώπους να δυσφημούνε το προϊόν, στο οποίο έχεις κάνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καλή δουλειά η Ευρωλίγκα, να έχει ανέβει η αξία της, το ένα το άλλο. Όταν αυτά μένουν στο ατιμώρητο, σε αντίθεση με τους παράγοντες, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα.

Εδώ οι παίκτες τρώνε πρόστιμα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες γιατί είπαν κάτι για έναν διαιτητή. Και υπάρχει χειροδικία και δεν ανοίγει ούτε καν διαδικασία; Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είτε το προστατεύουμε είτε δεν το προστατεύουμε. Δεν γίνεται επειδή πήγα τρία μέτρα πίσω από τη γραμματεία να τρώω τρεις αγωνιστικές μέσα στο Final Four κιόλας, εάν πηγαίναμε και να υπάρχουν προπονητές, παίκτες, παράγοντες ή οτιδήποτε που χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανένας και είναι στο απυρόβλητο. Επιτέλους δηλαδή».