Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών στο φινάλε
Φάση βγαλμένη από το Playstation έφτιαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, στο φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στη Βιλερμπάν.
Συγκεκριμένα ο Μωραΐτης έκλεψε την μπάλα, ο Ρογκαβόπουλος την πήρε και πάσαρε στον Καλαϊτζάκη και εκείνος με τη σειρά του, ύψωσε στον Ματίας Λεσόρ που... απογειώθηκε και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της γαλλικής ομάδας, ξεσηκώνοντας το «Telekom Cneter Athens».
Δείτε τη φάση:
OH WAIT, WHAT WAS THAT? 👀🤯#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment pic.twitter.com/3VyBDOD43b— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 30, 2026
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