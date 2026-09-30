Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών στο φινάλε

Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών στο φινάλε

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών στο φινάλε
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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού χάρισαν την πιο όμορφη φάση του αγώνα κόντρα στη Βιλερμπάν, που... οδήγησε σε κάρφωμα του Λεσόρ.

Φάση βγαλμένη από το Playstation έφτιαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, στο φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στη Βιλερμπάν.

Συγκεκριμένα ο Μωραΐτης έκλεψε την μπάλα, ο Ρογκαβόπουλος την πήρε και πάσαρε στον Καλαϊτζάκη και εκείνος με τη σειρά του, ύψωσε στον Ματίας Λεσόρ που... απογειώθηκε και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της γαλλικής ομάδας, ξεσηκώνοντας το «Telekom Cneter Athens».

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Δείτε τη φάση:

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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