Πάρκερ: «Είναι εξαιρετικός κορμός για τον Παναθηναϊκό οι Γάλλοι παίκτες, τον Φρανσίσκο τον λατρεύω»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Τόνι Πάρκερ στη συνέντευξη Τύπου, μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν.

Ο Τόνι Πάρκερ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε για την ήττα της Βιλερμπάν από τον Παναθηναϊκό και μίλησε για το τι μπορεί να βελτιώσει η ομάδα του.

Μάλιστα ο τεχνικός των φιλοξενουμένων, τοποθετήθηκε και για τους Γάλλους παίκτες των «πρασίνων», ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόνι Πάρκερ:

Για τον αγώνα και το τι μπορεί να βελτιώσει η ομάδα του: «Ήταν καλό ματς για εμάς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε εξαιρετικά. Έχουμε πολλά να μάθουμε, μας έδειξε τι χρειάζεται για να είσαι στο κορυφαίο επίπεδο. Physicality, πνευματική ετοιμότητα, ένταση, πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Θα μάθουμε από αυτό, θα δούμε φιλμ, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και θα επιστρέψουμε καλύτεροι».

Για τους Γάλλους παίκτες του Παναθηναϊκού και για το πόσο σημαντικοί είναι για το μέλλον του γαλλικού μπάσκετ: «Είναι τρομεροί παίκτες, έχουν αποδείξει την αξία τους. Έχουν κερδίσει την Ευρωλίγκα, έχουν παίξει στο ΝΒΑ, έχουν επιτυχίες με την Εθνική. Είναι εξαιρετικός κορμός για τον Παναθηναϊκό, είναι φίλοι και βοηθάει στην χημεία. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τυχερός που τους έχει».

Για την μεταγραφή του Φρανσίσκο και αν έχουν μιλήσει για αυτή την κατάσταση: «Φυσικά του μίλησα για την κατάσταση. Είναι αυτή που είναι. Μίλησα αρκετά για την κατάσταση. Του εύχομαι τα καλύτερα. Τον λατρεύω ως παίκτη, ως προσωπικότητα και ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που τον έχει».