Ομπράντοβιτς: «Μοιράσαμε τον χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του.
Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός τοποθετήθηκε και για τους Καλαϊτζάκη και Μαντζούκα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:
«Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί έχουμε και το ματς με τη Μακάμπι την Παρασκευή. Δεν ήταν εύκολο, τα παιδιά πάλεψαν, δεν έπαιξε κανείς πάνω από 20 λεπτά. Κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά».
Για τους Καλαϊτζάκη και Μαντζούκα: «Περνούν πολύ ώρα στο γυμναστήριο, κάνουμε όλοι μαζί πολλή προπόνηση, είναι καλό και για αυτούς και για εμάς ως ομάδα».
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