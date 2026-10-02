Ολοκληρώνει την πρώτη διαβολοβδομάδα και κάνει το 3/3!

H πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στην Euroleague ολοκληρώνεται για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «T-Center» (21:15) που θέλει το 3/3.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζει τα σερί εντός έδρας παιχνίδια της και μετά τις άνετες επικρατήσεις επί της Παρί (91-72) και της Βιλερμπάν (102-79) υποδέχεται τη Μακάμπι και στοχεύει στο 3/3.

Η μονομαχία με την ομάδα του Όντεντ Κάτας ξυπνά αναμνήσεις, αφού οι δύο ομάδες έχουν γράψει χρυσές σελίδες με τις αναμετρήσεις του στο κορυφαίο επίπεδο (τελικοί, Final-4, Playoffs) ενώ για τον Ισραηλινό τεχνικό είναι πάντα ιδιαίτερο να επιστρέφει ως αντίπαλος στο άλλοτε «σπίτι» του ως παίκτης όπου είχε προπονητή τον Ομπράντοβιτς!

Πάνω από τις αναμνήσεις υπάρχει το «σήμερα», με τον Ζοτς να έχει μείνει ικανοποιημένος από τη νοοτροπία των παικτών του που έχει βοηθήσει το σύνολο να ξεπεράσει τις σοβαρές απουσίες των Ναν, Χέιζ- Ντέιβις, Σλούκα, Φαλ και Ερνανγκόμεθ που δεν επιτρέπουν στο «τριφύλλι» να συμπληρώσει καν 12άδα.

Ωστόσο δεν το εμπόδισαν να πάρει δύο εύκολες νίκες που έγιναν εύκολες λόγω της συγκέντρωσης και της αμυντικής προσήλωσης που κράτησε Παρί και Βιλερμπάν κάτω από τους 80 πόντους. Στο 1.76 να σκοράρει Under 78.5 η Μακάμπι, η οποία έχει μείνει στο 0-2 εξαιτίας του 84-74 από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία και του 93-109 από την

Μπεσίκτας στο Βελιγράδι.

Η απουσία πολλών πρωτοκλασάτων θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη για θετική εκκίνηση στον «μαραθώνιο», όμως για τον Ομπράντοβιτς έχει εξελιχθεί σε ευκαιρία να αξιοποιηθούν και να βγουν άλλοι παίκτες μπροστά.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο στο glass floor στις δύο πρώτες αγωνιστικές και αρπάζει την ευκαιρία, μαθαίνοντας και από τις… φωνές του προπονητή του. Αυτές τον… ανάγκασαν με τη Βιλερμπάν να πάρει τα σουτ που έπρεπε και να «γράψει» 16 πόντους με 6/9 σουτ από το πρώτο ημίχρονο μετά τους 10 της πρεμιέρας. Στο 2.20 να έχει 9+ πόντους σε τρίτο σερί παιχνίδι.

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