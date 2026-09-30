Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού εν όψει της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί της Βιλερμπάν με 102-79 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 19 πόντους και τον Λευτέρη Μαντζούκα με 16. Έτσι το τριφύλλι έκανε το 2/2 και συνεχίζει.

Στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» εν όψει της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 02/10 και ώρα 21:15.