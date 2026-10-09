Παναθηναϊκός: Ευχές με... φατούρο στον Γκραντ!
Μια τούρτα και μπόλικο... φατούρο περίμενε τον Αμερικανό γκαρντ στην προπόνηση της Παρασκευής και λίγο πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Πάτρα. Ο Τζέριαν Γκραντ γιόρτασε τα 34α γενέθλια του και οι συμπαίκτες του φρόντισαν να του... ευχηθούν καταλλήλως.
Με το γνωστό τραγούδι αλλα και το... φατούρο που έχει καθιερωθεί σε κάθε παίκτη που είχε γενέθλια, ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε μαζί με τους συμπαίκτες του αυτήν την ξεχωριστή, για εκείνον, ημέρα.
Birthday surprise for our @JerianGrant 💚 May all your wishes come true, J ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/iQxKM1CTqy— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 9, 2026
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