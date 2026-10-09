Ο Τζέριαν Γκραντ γιόρτασε τα 34α γενέθλια του στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και είχε το ανάλογο «πείραγμα» από τους συμπαίκτες του.

Μια τούρτα και μπόλικο... φατούρο περίμενε τον Αμερικανό γκαρντ στην προπόνηση της Παρασκευής και λίγο πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Πάτρα. Ο Τζέριαν Γκραντ γιόρτασε τα 34α γενέθλια του και οι συμπαίκτες του φρόντισαν να του... ευχηθούν καταλλήλως.

Με το γνωστό τραγούδι αλλα και το... φατούρο που έχει καθιερωθεί σε κάθε παίκτη που είχε γενέθλια, ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε μαζί με τους συμπαίκτες του αυτήν την ξεχωριστή, για εκείνον, ημέρα.