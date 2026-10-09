Ο Ματίας Λεσορ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για την 4η αγωνιστική της Euroleague μετά και την εμφάνισή του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε το ρεκόρ του στο 4-0 μετά και τη νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» με 92-74.

Πρωταγωνιστής των «πρασίνων» ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος στα 23:08 που αγωνίστηκε είχε «γεμάτη» εμφάνιση με 19 πόντους (6/9 δίποντα, 7/10 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος!

Αποτέλεσμα; Να συγκεντρώσει 30 βαθμούς στο PIR, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον παίκτη κατά τη διάρκεια της 4ης αγωνιστικής και να αναδειχθεί σε πολυτιμότερο παίκτη.

Δεύτερος ήταν ο Γουέντελ Μουρ, ο οποίος είχε με 28 μονάδες στο PIR οδηγώντας την Βίρτους Μπολόνια στη νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου με 87-94.