Xόρτον-Τάκερ: Γιατί ξεκίνησες Άντονι Πάρκερ να θυμίζεις

Ο Χόρτον-Τάκερ συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι στη Φενέρ και το Gazzetta κάνει τη σύγκριση με τον θρύλο της Μακάμπι, Άντονι Πάρκερ.

Η Φενέρμπαχτσε δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σάρας έδωσε show και επικράτησε με 100-76. Πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά ήταν ο ηγέτης, Τέιλεν Χόρτον - Τάκερ. Ο Αμερικανός περιφερειακός συνεχίζει απτόητος από την περσινή σεζόν, κάνοντας φοβερά πράγματα στο παρκέ.

Το Gazzetta τα έβαλε κάτω και εξηγεί για ποιον λόγο θυμίζει τον θρύλο της Euroleague και τη Μακάμπι, Άντονι Πάρκερ σε τόσα πολλά πράγματα. Ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει κάποιο τίτλο όπως ο Πάρκερ, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Στη δεύτερη σεζόν του ο THT μαγεύει και κάνει τον Σάρας να χαμογελά.

Από το ΝΒΑ στη Euroleague στα 24 τους χρόνια

Είναι δύσκολο για έναν παίκτη που έρχεται από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου να προσαρμοστεί αμέσως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να αποτελέσει ηγέτη της ομάδας του. Έχει συμβεί με αρκετούς στο παρελθόν. Ελάχιστοι όμως το έκαναν τόσο γρήγορα όπως ο Χόρτον-Τάκερ.

Την πρώτη του σεζόν στη Euroleague έδειξε την κλάση του και προσαρμόστηκε τέλεια στα θέλω του Σάρας. Πέρυσι αποτέλεσε έναν από τους κορυφαιους παίκτες στην πορεία της Φενέρ μέχρι το Final Four της Euroleague. Μέτρησε 15.2 πόντους μέσο όρο με 3.7 ριμπάουντ ανά ματς.

Πάμε και στον Πάρκερ. Χωρίς να έχει τα νούμερα του THT στο ΝΒΑ, κατέφτασε στη Μακάμπι το 2000. Με ένα πέρασμα στη Ρόμα, επέστρεψε στη Μακάμπι το 2003 πιο έτοιμος και κατέκτησε τον τίτλο το 2004 και το 2005, όντας απόλυτος κυρίαρχος.

Φοβερός small forward που είχε 16 και 18 πόντους αντίστοιχα στις δύο σεζόν που πήρε τίτλο η Μακάμπι, ενώ μέτρησε 5.8 και 5.3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος πήραν την απόφαση να αφήσουν το ΝΒΑ για τη Euroleague στα 24 τους χρόνια. Δεν μπόρεσαν να γίνουν πρώτα βιολιά στο ΝΒΑ, αλλά βρήκαν την... Ιθάκη τους στην Ευρώπη. Για τον Πάρκερ το έδειξε η ιστορία. Ο Χόρτον-Τάκερ πάλι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Εντυπωσιακοί παίκτες, κορυφαίοι slashers

Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ είναι με διαφορά ο κορυφαίος slasher στην Εuroleague από πέρυσι. Τι είναι slasher; Είναι ένας παίκτης που πηγαίνει με μπάσιμο προς το καλάθι όταν βρίσκεται στην επίθεση. Επιδιώκει συχνά να πηγαίνει κοντά στο καλάθι ξεκινώντας την προσπάθεια του από έξω. Συνήθως είναι γκαρντ, αλλά μπορεί επίσης να είναι φόργουορντ. Γρήγορος και αθλητικός παίκτης που προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι για layup ή κάρφωμα.

Τόσο ο Χόρτον-Τάκερ όσο και ο Άντονι Πάρκερ λάτρευαν και λατρεύουν να φτάνουν κοντά στο καλάθι και να τελειώνουν δυναμικά τη φάση. Όταν ξεκινούσαν την προσπάθεια και άνοιγαν τα τούρμπο ήταν πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις.

Σπουδαίοι dunkers και οι δύο τους. Ο Πάρκερ έχει χαρίσει στον κόσμο αμέτρητες μεγάλες φάσεις με... πτήσεις του, ενώ και ο παίκτης της Φενέρ που βρίσκεται στην Ευρώπη έναν χρόνο και κάτι παραπάνω, ήδη έχει προλάβει να μας δείξει πόσο εντυπωσιακός παίκτης είναι.

Και στους αρέσουν τα μεγάλα ματς, θέλουν να παίρνουν την ευθύνη στα κρίσιμα, έχουν τη στόφα του ηγέτη. Ο Άντονι Πάρκερ στο παρελθόν το έδειξε στα ματς της Μακάμπι. Ο Τάκερ κάνει το ίδιο στη Φενέρ και θέλει να την οδηγήσει στην κορυφή της Euroleague.

Μοιάζουν αρκετά και στον τρόπο που κινούνται με ή χωρίς τη μπάλα. Τέλος κανείς εκ των δύο δεν ήταν κλασικός σουτέρ, αλλά και οι δύο είναι τίμιοι πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

To περικάρπιο στο αριστερό χέρι και το ξυρισμένο κεφάλι

Πάμε και σε άλλη μια ομοιότητα, αυτή τη φορά στα αξεσουάρ. Ο Πάρκερ φορούσε περικάρπιο (wristband) στο αριστερό χέρι λίγο πιο κάτω από τον αγκώνα. Στο ίδιο ακριώς σημείο του αριστερού χεριού του το φορά και ο Χόρτον-Τάκερ.

Τέλος και οι δύο παίκτες παίζουν με ξυρισμένο το κεφάλι. Και εδώ μοιάζουν πολύ. Ο Χόρτον-Τάκερ θυμίζει τον Πάρκερ όχι μόνο στον τρόπο παιχνιδιού και την στόφα ηγέτη που τον διακρίνει, αλλά και φυσιογνωμικά.

H Euroleague ήταν τυχερή που είχε έναν τόσο σπουδαίο παίκτη όπως ο Άντονι Πάρκερ. Και είναι τυχερή που έχει τώρα τον Χόρτον-Τάκερ, έναν πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Λέικερς.