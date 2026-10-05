Λόνι Γουόκερ: Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας ο Αμερικανός
Πηγή από την Τουρκία κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για την περίπτωση του Λόνι Γουόκερ! Ο άλλοτε παίκτης των Ζάλγκιρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ, φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Αλιμπίγεβιτς, ο οποίος θέλει να προσθέσει δύναμη, εκρηκτικότητα και σκορ στο ρόστερ του ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο τουρκικό πρωτάθλημα και στη Euroleague.
Ο Γουόκερ είναι μέλος της προετοιμασίας των Ντένβερ Νάγκετς και ευελπιστεί να εγκολπωθεί στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Γιόκιτς, ωστόσο ο σύλλογος της ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης «καραδοκεί» και όλα δείχνουν πως επιθυμεί να ντύσει τον αθλητή στα ασπρόμαυρα.
💥🟡 Lonnie Walker'ın sözleşmesindeki NBA opsiyonu kullanılmadı ve oyuncu Maccabi'de kaldı. ➡️ Ancak Walker ve Maccabi, karşılıklı anlaşma ile sözleşmeden çıkış yapabilir. 👀👀 ➡️ Lonnie Walker, Maccabi'de yaklaşık 2.2 milyon dolar kazanıyor. (Sport5) https://t.co/dquTLY4EAc— Hızlı Hücum (@hizlihucum) July 16, 2026
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