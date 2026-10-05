Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη γειτονική Τουρκία, ο Λόνι Γουόκερ φέρεται να είναι ψηλά στη λίστα της Μπεσίκτας για την ενίσχυσή της.

Πηγή από την Τουρκία κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για την περίπτωση του Λόνι Γουόκερ! Ο άλλοτε παίκτης των Ζάλγκιρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ, φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Αλιμπίγεβιτς, ο οποίος θέλει να προσθέσει δύναμη, εκρηκτικότητα και σκορ στο ρόστερ του ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο τουρκικό πρωτάθλημα και στη Euroleague.

Ο Γουόκερ είναι μέλος της προετοιμασίας των Ντένβερ Νάγκετς και ευελπιστεί να εγκολπωθεί στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Γιόκιτς, ωστόσο ο σύλλογος της ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης «καραδοκεί» και όλα δείχνουν πως επιθυμεί να ντύσει τον αθλητή στα ασπρόμαυρα.