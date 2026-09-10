Χόρτον-Τάκερ στο Gazzetta: «Φαβορί για το Final Four Φενέρ και Ολυμπιακός- Η συνομιλία με Ναν»

Ο Χόρτον-Τάκερ μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για το ρόλο του «φαβορί» που έχουν Φενέρ και Ολυμπιακός στη φετινή EuroLeague, το νέο ρόστερ που έχει να διαχειριστεί ο Σάρας καθώς και τις συζητήσεις με τον φίλο του, Κέντρικ Ναν.

Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, καθώς και του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για το επερχόμενο Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι (18-19/09).

Ο 26χρονος δυναμικός Αμερικανός γκαρντ/ φόργουορντ αναφέρθηκε στο ρόλο του «φαβορί» που... κουβαλούν από την περσινή παρουσία τους στο Final Four η ομάδα του Σάρας και ο Ολυμπιακός, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνομιλία που είχε με τον φίλο του, Κέντρικ Ναν, αλλά και την ανακοίνωση της απόσυρσης από την ενεργό δράση του πρώην συμπαίκτη του στους Λέικερς, Ράσελ Γουέστπμπρουκ.

Στο επερχόμενο Super Cup του Άμπου Ντάμπι, θα αντιμετωπίσετε τον Ολυμπιακό. Η Φενέρ ηττήθηκε από εκείνον στον ημιτελικό της περσινής σεζόν. Πιστεύεις ότι οι δύο αυτές ομάδες είναι ανάμεσα στα φαβορί για τη φετινή EuroLeague; Επιπλέον, μετά την περσινή ήττα, αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Ναι, για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, πιστεύω ότι, προφανώς, από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες ήμασταν διεκδικήτριες στο Final Four, μπαίνοντας στη φετινή σεζόν, είναι λίγο πιο εύκολο να κάνουμε μια πρώιμη πρόβλεψη για το ποιες ομάδες θα επιστρέψουν εκεί. Οπότε θα έλεγα σίγουρα εμάς και τον Ολυμπιακό.

Σίγουρα αισθάνομαι ότι υπάρχει ανοιχτή εκκρεμότητα απέναντι τους, απλώς και μόνο επειδή χάσαμε από αυτούς στο Final Four. Και τελικά κατέκτησαν τη διοργάνωση. Οπότε, κάθε φορά που μπορούμε να βγούμε στο γήπεδο και να ανταγωνιστούμε μια ομάδα που μας έχει κερδίσει στο παρελθόν, είναι κάτι που έχει νόημα για εμάς».

Ως ένας παίκτης με απίστευτα αθλητικά προσόντα, που μπορεί να επιτίθεται στο καλάθι και να φτάνει μέχρι τη ρακέτα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πιστεύεις ότι ένας από τους παράγοντες πίσω από την περσινή ήττα από τον Ολυμπιακό, ήταν η πολύ καλή και σκληρή άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού;

«Νιώθω ότι απλώς εκείνη τη μέρα κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Ξέρεις, υπάρχουν μέρες που κάποιοι παίκτες θα εμφανιστούν και δεν θα έχουν την καλύτερή τους απόδοση, ενώ άλλες μέρες θα εμφανιστούν και θα είναι στα καλύτερά τους. Οπότε, απλώς δεν ήταν η καλύτερη μέρα για εμάς τότε. Αλλά πιστεύω ότι όλα όσα κάνεις στη ζωή είναι θέμα εμπειρίας».

Η Φενέρμπαχτσε έκανε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της φέτος, αλλά παραμένει μία από τις ισχυρότερες ομάδες της EuroLeague, μία πραγματική δύναμη στη διοργάνωση. Βλέπεις σημαντικές διαφορές στη φετινή ομάδα σε σχέση με την περσινή; Και πόσο διαφορετικό θεωρείς το ρόστερ που έχει πλέον να διαχειριστεί ο κόουτς Σάρας;

«Έχουμε σίγουρα πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα έλεγα ότι αυτή είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Δεν λέω ότι πέρυσι δεν είχαμε παίκτες που μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά τώρα έχουμε πολύ περισσότερους. Και απλώς ακολουθούμε τον δρόμο που μας δείχνει ο Σάρας. Ελπίζουμε ότι αυτός ο δρόμος θα μας οδηγήσει σε κάτι καλό και σε επιτυχίες».

Πέρυσι είχες αποκαλύψει ότι μίλησες με τον πρώην συμπαίκτη και στενό σου φίλο, Κέντρικ Ναν, πριν από το Final Four. Είχες κάποια παρόμοια συζήτηση μαζί του αυτή τη φορά, ενόψει της νέας σεζόν;

«Μίλησα λίγο μαζί του, προφανώς ενόψει της νέας σεζόν. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ατομικά και ως ομάδα. Οπότε δεν γίνονται πολλές συζητήσεις για τέτοια πράγματα. Απλώς μιλήσαμε γενικά για την προετοιμασία για τη νέα σεζόν και για το να παραμείνουμε υγιείς».

Θα ήθελα επίσης να σε ρωτήσω για τον πρώην συμπαίκτη σου στους Λέικερς, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ποια είναι η άποψή σου για αυτή την απίστευτη καριέρα που είχε και κάπως απροσδόκητα, αποφάσισε να την ολοκληρώσει; Πίστευες ποτέ ότι μπορεί να ερχόταν να παίξει στην Ευρώπη φέτος;

«Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι ο Ράσελ θα ερχόταν να παίξει στην Ευρώπη, αλλά έχει κάνει μια εκπληκτική καριέρα. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει μπάσκετ και, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος.

Οπότε, συγχαρητήρια σε εκείνον για μια σπουδαία καριέρα. Ελπίζω απλώς να μπορέσει να απολαύσει αυτόν τον χρόνο με την οικογένειά του και, επιτέλους, να πάρει πίσω κάποια από τα χρόνια που αφιέρωσε στο μπάσκετ, ώστε να τα αφιερώσει στην οικογένειά του».

Η αποχώρησή του ήταν απροσδόκητη για σένα;

«Ναι, ήταν απροσδόκητη. Γνωρίζοντας πώς είναι το NBA αυτή τη στιγμή και ότι μερικές φορές κάποιοι παίκτες μένουν εκτός. Απλώς δεν περίμενα να συμβεί αυτό σε εκείνον σε αυτό το σημείο της καριέρας του. Αλλά πρέπει να αποδέχεσαι όλα όσα συνοδεύουν τον τρόπο ζωής και το παιχνίδι που παίζουμε».

Τέλος, ποιος ήταν ο βασικός λόγος που αποφάσισες να παραμείνεις στη Φενέρμπαχτσε και αυτή τη σεζόν; Ήταν η εξαιρετική οργάνωση και η δυναμική του συλλόγου, οι παθιασμένοι φίλαθλοι, η μεγάλη δίψα για την κατάκτηση της EuroLeague; Και επίσης εξακολουθείς να έχεις στο μυαλό σου την επιστροφή στο NBA στο μέλλον;

«Απλώς θέλω να βρίσκομαι ακριβώς εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Αν το NBA είναι το μέλλον μου, τότε θα είναι στο μέλλον μου. Και θα το ξέρω μόνο όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Οπότε, αφήνω αυτά τα πράγματα στην τύχη και στο να εξελιχθούν φυσικά.

Επιστρέφοντας στη Φενέρμπαχτσε, ήθελα σίγουρα να έχω την ευκαιρία να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, να κατακτήσω νίκες και απλώς να προσπαθήσω να χτίσω ακόμη περισσότερο οποιαδήποτε παρακαταθήκη ξεκίνησα να δημιουργώ και θέλω να έχω εδώ. Οπότε, απλώς προχωράω μέρα με τη μέρα και προετοιμάζομαι για τη νέα σεζόν».

Το βίντεο της συνέντευξης εδώ: