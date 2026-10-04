Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Χάποελ Ιερουσαλήμ με 88-71 και πέρασε στον τελικό του League Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 88-71 και πέρασε στον τελικό του League Cup του Ισραήλ, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τον τίτλο.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Οντέντ Κάτας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως σταδιακά ανέβασε στροφές με τους Οσάε Μπρίσετ των 17 πόντων και τον Ρόμαν Σόρκιν των 16 πόντων και μίας ασίστ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Μακάμπι προέρχεται από την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens και θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο (08/10, 19:00) για τη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 31-32, 59-54, 88-71