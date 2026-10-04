Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 88-71: Το γύρισε κι έκλεισε θέση στον τελικό του League Cup
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 88-71 και πέρασε στον τελικό του League Cup του Ισραήλ, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τον τίτλο.
Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Οντέντ Κάτας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως σταδιακά ανέβασε στροφές με τους Οσάε Μπρίσετ των 17 πόντων και τον Ρόμαν Σόρκιν των 16 πόντων και μίας ασίστ.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Μακάμπι προέρχεται από την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens και θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο (08/10, 19:00) για τη EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 15-16, 31-32, 59-54, 88-71
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.