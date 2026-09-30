Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζάκλγκιρις με 93-91 στο Κάουνας και έκανε το 2/2 στη EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε εξαιρετική μέρα τους Βεζένκοβ (18π., 8ρ.), Μοντέρο (15 π., 7 ασ.), Ντόρσεϊ (10π.) και Γουόρντ (10π.).