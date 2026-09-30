Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 91-93: Τα highlights από τη νίκη των «ερυθρολεύκων»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζάκλγκιρις με 93-91 στο Κάουνας και έκανε το 2/2 στη EuroLeague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε εξαιρετική μέρα τους Βεζένκοβ (18π., 8ρ.), Μοντέρο (15 π., 7 ασ.), Ντόρσεϊ (10π.) και Γουόρντ (10π.).
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.