Μπαρτζώκας: Αγκάλιασε και φίλησε τον γιο του Γκος
Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το Κάουνας επικρατώντας με 93-91 της Ζάλγκιρις επικρατώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη EuroLeague.
Πέρα από τη φοβερή εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ που αποτέλεσε τον clutch παίκτη που χρειάζονταν οι «ερυθρόλευκοι», ένα τρομερό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού), το γνωστό και αγαπημένο «Γκοσάκι» στους φίλους του Ολυμπιακού.
Τόσο ο Σάσα Βεζένκοβ όσο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έσπευσαν να χαιρετήσουν τον μικρό στα αποδυτήρια, με το video που δημοσίευσε το «BasketNews» να απαθανατίζει το πολύ τρυφερό τετ α τετ του προπονητή του Ολυμπιακού με το «Γκοσάκι». Συγκεκριμένα, ο κόουτς Μπαρτζώκας πλησίασε τον μικρό και τον ρώτησε εάν τον θυμάται, τον αγκάλιασε και τον φίλησε ρωτώντας τον «Πώς είναι η ζωή σου;».
Δείτε το απίθανο video
Sasha Vezenkov and Georgios Bartzokas catching up with Nigel Williams-Goss’ son Naz 🥺 pic.twitter.com/y4RsnKmwQH— BasketNews (@BasketNews_com) September 29, 2026
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