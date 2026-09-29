Μπαρτζώκας: Η ατάκά του για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ, πιθανή επιστροφή του με τον Ηρακλή
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρολεύκων», ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του ούτε στην αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.
Μάλιστα τόνισε, πως πιθανόν θα επιστρέψει στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Ηρακλή (04/10, 17:30 LIVE από το Gazzetta).
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ:
«Μου είπαν σήμερα στην προπόνηση ότι ήταν πολύ καλύτερα, με λιγότερο πόνο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, την Κυριακή, ίσως παίξει. Άρα θα χάσει μόνο το παιχνίδι με την Μπολόνια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είναι διαδικασία μέρα με τη μέρα».
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