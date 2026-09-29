Ο μεγάλος Εβάν Φουρνιέ, γεννημένος για τις μεγάλες στιγμές, χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (91-93) με τα δύο του τρίποντα στο φινάλε.

Απίθανη ματσάρα διαδραματίστηκε στο Κάουνας ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague με τους «ερυθρόλευκους» να φεύγουν νικητές από την ατμοσφαιρική Zalgirio Arena με σκορ 91-93.

Ένα είναι σίγουρο από μία βραδιά που τα είχε πραγματικά όλα, η νίκη έφερε ξεκάθαρα φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Εβάν Φουρνιέ. Οι φίλοι των Πειραιωτών πρέπει ξεκάθαρα να πουν «Μerci» στον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ ο οποίος είναι εκεί στις δύσκολες στιγμές κάθε φορά που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός.

Σαν να πήρε το χρίσμα από τον Σακίλ Ο' Νιλ που έδωσε το «παρών» στο ματς, ο Φουρνιέ όχι μόνο ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους (μαζί και με 1 ριμπάουντ και ένα κλέψιμο), αλλά το σημαντικότερο ήταν τα δύο «καυτά» τρίποντα στα οποία ευστόχησε στην πιο κρίσιμη στιγμή βάζοντας αρχικά τον Ολυμπιακό μπροστά με 84-85 και ξανά μετά για το 88-90 χαρίζοντας στην ομάδα τη νίκη (91-93).