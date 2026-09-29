Μπαρτζώκας: «Περισσότερο κίνητρο λόγω Σακίλ; Όχι! Κάθε χρόνο εδώ είναι το ίδιο»

Διαβάστε όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και το σχόλιό του για την παρουσία του Σακίλ Ο'Νιλ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στην φετινή Euroleague καθώς κατάφερε να περάσει και από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 93-91.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον τρόπο που προσπάθησε να περιορίσει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά και για το χρονικό πλαίσιο της επιστροφής του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δράση.

Αναλυτικά

«Ήταν μια σημαντική νίκη για εμάς. Είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, παίζοντας πολλά ματς εκτός έδρας. Ήταν το δεύτερο μετά την Μπασκόνια και έχουμε άλλο ένα στην Μπολόνια που ακολουθεί. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια και να κερδίσουμε λίγο χρόνο, για να βρούμε τη χημεία μας».

Για την εικόνα της Ζάλγκιρις: «Η Ζάλγκιρις πέτυχε μερικά πολύ δύσκολα σουτ με τον Μπράουν και βρήκε πολύ καλές ευκαιρίες να σκοράρει. Θα έπρεπε να έχουμε παίξει καλύτερα και να έχουμε περισσότερη υπομονή, να μη βιαζόμαστε και να βρίσκουμε την καλύτερη ευκαιρία. Είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό από το τρίποντο. Τα δύο τρίποντα που τελικά έκριναν το παιχνίδι από τον Φουρνιέ ήταν πολύ σημαντικά. Εκτιμάμε τη νίκη και συγχαρητήρια στη Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχει το υψηλότερο μπάτζετ στην ιστορία της. Ο Βαλαντσιούνας προστέθηκε σε μια ήδη πολύ δυνατή ομάδα και παίκτες όπως ο Τούμπελις είναι φοβεροί. Δεν βλέπω καμία αδυναμία στην ομάδα. Θα είναι ανταγωνιστική έως το τέλος της σεζόν, για να είναι στα playoffs».

Για το αν έπαιξε ρόλο η παρουσία του Σακίλ Ο'Νιλ: «Όχι, γιατί κάθε χρόνο είναι το ίδιο. Είναι μια σκυλομαχία. Σίγουρα, μια προσωπικότητα σαν τον Σακίλ είναι πολύ σημαντική. Είναι θρύλος και εκτιμάμε που τον είδαμε από κοντά».

Για το πώς προσπάθησαν να περιορίσουν τον Βαλαντσιούνας: «Μας έλειπε κι εμάς ο Μιλουτίνοφ, που ήταν σημαντική απουσία, και με αυτόν θα παίζαμε καλύτερα κόντρα στον Βαλαντσιούνας. Οι δύο ψηλοί μας, Τζόουνς και Χολ, είναι πολύ αθλητικοί, αλλά δεν έχουν το μέγεθος και τη δύναμη που ο Βαλαντσιούνας βγάζει στο παρκέ. Έχει παίξει στο ΝΒΑ, αλλά είναι Ευρωπαίος και ξέρει πώς είναι το μπάσκετ εδώ. Ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα και δίνει πολλά πράγματα στην ομάδα που πολλοί δεν έχουν. Εξαρτάται από την ομάδα και τους γκαρντ που θα μπορέσουν να τον εκμεταλλευτούν».

Για την πορεία του Μιλουτίνοφ: «Μου είπαν σήμερα στην προπόνηση ότι ήταν πολύ καλύτερα, με λιγότερο πόνο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, την Κυριακή, ίσως παίξει. Άρα θα χάσει μόνο το παιχνίδι με την Μπολόνια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είναι διαδικασία μέρα με τη μέρα».



