Ο Ολυμπιακός πέτυχε 90+ πόντους στα δύο του πρώτα παιχνίδια στη EuroLeague, κάτι το οποίο είχε να κάνει από τη σεζόν 2006-2007.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2/2 στη EuroLeague. Φιλοξενήθηκε από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας και με τον Εβάν Φουρνιέ να το... παίρνει πάνω του με μεγάλα σουτ, πήρε τη νίκη με 93-91, σε ένα παιχνίδι που είχε τρομερή έκβαση.

Τα πρώτα δείγματα των πρωταθλητών Ευρώπης, είναι θετικά. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι δεδομένο, μετά από έξι επίσημα παιχνίδια, είναι ότι ο Ολυμπιακός, έχει (και θα έχει) πολύ επιθετικό στυλ παιχνιδιού. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, από τα αποτελέσματα της ομάδας.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε δύο ματς στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, δύο στο ελληνικό Σούπερ Καπ και δύο στη EuroLeague, έχει σκοράρει σε όλα 89+ πόντους, με κορυφαία επίδοση κόντρα στην Μπασκόνια (106 πόντοι).

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει, 92 πόντους κόντρα στη Φενέρ, 89 με τη Ρεάλ, 106 με την Μπασκόνια, 93 με την ΑΕΚ, 101 με τον ΠΑΟΚ και 93 με τη Ζάλγκιρις.

Μέσα σε όλα, οι «ερυθρόλευκοι», κατάφεραν κάτι που το είχαν καταφέρει μόνο τη σεζόν 2006-2007. Όπως και τότε, πέτυχαν πάνω από 90 πόντους στα δύο τους πρώτα παιχνίδια στη EuroLeague.

Το 2006-2007, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει (εντός έδρας) στην πρεμιέρα την Μπασκόνια με 97-78, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική, πήρε διπλό στην Μπολόνια με 93-86.