Τα διθυραμβικά σχόλια των Παπαπέτρου και Μπούτσκου για Μοντέρο: «Είναι σαν να περπατάει στο νερό»

Ο Παντελής Μπούτσκος και ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήραν στο Gazz Floor by Novibet την ποιότητα του Μοντέρο σε ακόμα ένα ματς του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στην «καυτή» έδρα της Ζάλγκιρις με 93-91 και να κάνει το 2/2 στη φετινή Euroleague. Ο Ζαν Μοντέρο σε ακόμα ένα παιχνίδι απέσπασε θετικά σχόλια με την εμφάνισή του, δείχνοντας πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του ομάδα.

Ο Παντελής Μπούτσκος, μάλιστα, περιέγραψε στο Gazz Floor by Novibet με τον πιο γλαφυρό τρόπο το παίξιμο του 23χρονου γκαρντ αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι «σαν να περπατάει σε νερό» θυμίζοντας Κάιρ Ίρβινγκ.

Με τη σειρά του, ο Ιωάννης Παπαπέτρου πρόσθεσε πως ο Μοντέρο είναι μόλις ένα μήνα στους Ερυθρόλευκους, όμως είναι σαν να παίζει εκεί ήδη τρία χρόνια ενώ μίλησε για το πώς η αυτοπεποίθηση του παίκτη έχει παίξει ρόλο στο να υπολογίζεται περισσότερο από τον κόουτς Μπαρτζώκα.