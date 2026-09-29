Μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού, παίκτες και προπονητές τραγούδησαν στον Ματίας Λεσόρ για τα γενέθλιά του.

Μια μικρή έκπληξη επιφύλαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον Ματίας Λεσόρ, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (29/09), προπόνησης.

Συγκεκριμένα παίκτες και προπονητές, τραγούδησαν στον Γάλλο σέντερ για τα γενέθλιά του, με τον ψηλό των «πρασίνων» να σβήνει τούρτα.