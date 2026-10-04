Ομπράντοβιτς: «Έπρεπε να προστατεύσουμε κάποιους παίκτες»

Διαβάσε όλα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βίκο Φalcons Ιωαννίνων στην πρεμιέρα της GBL.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πολύ σοβαρός απέναντι στον νεοφώτιστο Βίκο Φalcons Ιωαννίνων επικρατώντας με 103-74 στην πρεμιέρα της GBL στο Telekom Center Athens στην αναμέτρηση που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο που το τριφύλλι αντιμετώπισε το ματς ενώ έδωσε το update του για τους απόντες.

Αναλυτικά

«Μετά από δύο ματς Ευρωλίγκας ήταν πολύ σημαντικό να βρούμε κίνητρο και ενέργεια. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Παρόλο που είχαμε μόνο 10 παίκτες, έπρεπε να προστατεύσουμε παίκτες όπως τον Μπάντιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, οι παίκτες πήραν χρόνο συμμετοχής, μοιράσαμε τα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα στον Βίκο.

Ένιωσε πρόβλημα στη μέση και πόνο πριν από το παιχνίδι με τη Μακάμπι. Το ιατρικό σταφ έκανε τα πάντα, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν έκανε προπόνηση χθες. Σήμερα τον ρωτήσαμε, ένιωσε λίγο καλύτερα, όμως δεν ήταν έτοιμος. Αύριο έχουμε ρεπό και με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε για την επόμενη εβδομάδα».