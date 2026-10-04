Παναθηναϊκός - Vikos Φalcons 103-74: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στους Vikos Φalcons.
Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο μεσημέρι, επικρατώντας των Vikos Φalcons με 103-74 για την 1η αγωνιστική της GBL.
Κορυφαίος για τους «πράσινους» ο Ματίας Λεσόρ, έχοντας στο σύνολο 19 πόντους με 5/10 δίποντα, 9/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 20:40 λεπτά συμμετοχής. , ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φλόιντ με 14 πόντους και 6 ασίστ.
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: eurokinissi
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