Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στους Vikos Φalcons.

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο μεσημέρι, επικρατώντας των Vikos Φalcons με 103-74 για την 1η αγωνιστική της GBL.

Κορυφαίος για τους «πράσινους» ο Ματίας Λεσόρ, έχοντας στο σύνολο 19 πόντους με 5/10 δίποντα, 9/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 20:40 λεπτά συμμετοχής. , ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φλόιντ με 14 πόντους και 6 ασίστ.