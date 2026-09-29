Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στα ματς με Βιλερμπάν και Μακάμπι στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό ενόψει των δύο ματς που έρχονται στη διαβολοβδομάδα της Euroleague. O Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τονίζει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο ματς που έρχονται.

Ο Ζοτς ανέφερε πως ο Ισπανός θα είναι εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες. Οι πράσινοι θα κοντραριστούν με Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και Μακάμπι (2/10, 21:15), θέλοντας να κάνουν το 3/3 στο τέλος της εβδομάδας.

Όλα αυτά δίχως την παρουσία του κομβικού Χουάντσο για τη λειτουργία σε επίθεση και άμυνα.