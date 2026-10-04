Παναθηναϊκός - Φalcons: Η... συγνώμη του Μήτογλου στον Χέιζ- Ντέιβις!
Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βίκο, σε μια όχι και τόσο συνηθισμένη φάση, Μήτογλου και Χέις-Ντέιβις βρέθηκαν μόνοι οι δυο τους να «μονομαχούν» για ένα αμυντικό ριμπάουντ, έπειτα από άστοχο σουτ τριών πόντων του Φρίμαν.
Στη συνέχεια, αφού ο Αμερικάνος φόργουορντ πήρε τη μπάλα στην κατοχή του, σε ένα όμορφο στιγμιότυπο, δέχθηκε με high five τη συγνώμη από τον συμπαίκτη του, που τον έσπρωξε ελαφρά άθελα του στη διεκδίκηση της μπάλας.
Δείτε τη φάση:
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