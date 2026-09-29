Ναν: Δουλεύει για την επιστροφή του στη δράση
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Ο Κέντρικ Ναν προπονείται και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.
«Φουλάρει» για την επιστροφή του στη δράση ο Κέντρικ Ναν!
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, προπονείται στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ, προκειμένου να είναι έτοιμος ενόψει της επιστροφής του στην ενεργό δράση, μετά τον τραυματισμό του.
Θυμίζουμε, ο Κέντρικ Ναν είχε υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο, κατά τη διάρκεια ατομικής του προπόνησης στις Η.Π.Α.
Δείτε το βίντεο από την προπόνηση του Ναν στο ΟΑΚΑ:
@Photo credits: instagram_felixflores87
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