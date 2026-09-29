Ο Κέντρικ Ναν προπονείται και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.

«Φουλάρει» για την επιστροφή του στη δράση ο Κέντρικ Ναν!

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, προπονείται στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ, προκειμένου να είναι έτοιμος ενόψει της επιστροφής του στην ενεργό δράση, μετά τον τραυματισμό του.

Θυμίζουμε, ο Κέντρικ Ναν είχε υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο, κατά τη διάρκεια ατομικής του προπόνησης στις Η.Π.Α.