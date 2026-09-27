H ρήτρα εμπιστευτικότητας των μετόχων της Euroleague και τι ισχύει με την πρόταση του ΝΒΑ

Η αποτυχία της σύμπραξης ΝΒΑ και FIBA να οργανώσουν μία ανταγωνιστική και εκλυστική διοργάνωση χωρίς την συμμετοχή των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, οδήγησε σε πρότασης εξαγοράς-συνεργασίας με την Euroleague. Όλα θα κριθούν στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου.

Αν και η σοκαριστική πρόταση του NBA Europe βρίσκεται στα χέρια της Euroleague εδώ και μερικές εβδομάδες, μόλις το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να «σπάει» η ρήτρα εμνπιστευτικότητας που υπέγραψαν οι 13 εταίροι, ώστε να μην κυκλοφορήσει τίποτε μέχρι το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου, όπου παρουσία όλων των ιδιοκτητών είναι προγραμματισμένη η πιο κρίσιμη συνεδρίαση του στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αφού η σύμπραξη του ΝΒΑ με την FIBA, είδε και απόειδε και δεν κατάφερε να πάρει με το μέρος της κανέναν από τους κορυφαίους μπασκετικούς οργανισμούς της Ευρώπης και δεν προκάλεσε την παραμικρή απώλεια στην Euroleague, αποφάσισε να πάει σε εκείνη και να της προτείνει την συνεργασία της.

Με το αζημίωτο φυσικά, από την στιγμή που μετά από ενάμιση χρόνο κατάλαβε ότι όσο αδιαμφισβήτητη και αν είναι η τεχνoγνωσία αλλά και η δύναμη που έχει το brand του ΝΒΑ παγκοσμίως, η εφαρμογή του στην Ευρώπη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή – με πρωταγωνιστικό ρόλο – των ομάδων που ουσιαστικά έχουν χτίσει το υπάρχον ευρωπαϊκό μπακετικό στερέωμα, που βρίσκεται στα καλύτερά του.

Με δεδομένο ότι τα στόματα έχουν αρχίσει και ανοίγουν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση του ΝΒΑ έχει δύο σκέλη και σε πρώτη ανάγνωση σίγουρα προκαλεί «εγκεφαλικά» από την άποψη των χρημάτων που θα εισρεύσουν στα ταμεία των ομάδων (ακούγονται περί 25 εκατομμυρίων σε καθε οργανισμό), αν κι εφόσον οι μέτοχοι της ECA ψηφίσουν την ένωση.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν στο Κόμο, όπου το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου οι ομάδες (παρουσία όλων των ιδιοκτητών τους) θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και συζητήσουν τις επιλογές που έχουν στα χέρια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όλα τα νέα δεδομένα.

Πηγές καλά ενημερωμένες, αναφέρουν στο Gazzetta ότι κομβικό ρόλο στην απόφαση της EL θα παίξει το μερίδιο που θα έχει η πλευρά στην λήψη αποφάσεων και στην διαμοιρασμό των εσόδων, στην περίπτωση που εγκριθεί η συνεργασία από την νέα σεζόν στην λογική αρχικά των 24 ομάδων.

Ό,τι και να συμβεί, πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί τεράστια δικαίωση των μετόχων της EL, ως προς την επιλογή του Τσους Μπουένο, ως νέου CEO, από την άποψη ότι στις μέρες του και με σε χρόνο-ρεκόρ (ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο), έχει επέλθει πλήρης ανατροπή, η διοργάνωση έχει ανεβάσει τα έσοδα και την δημοτικότητά της και το σημαντικότερο απέκτησε το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις με το ΝΒΑ.