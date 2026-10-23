Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Ολυμπιακό Χωριό νικώντας την ΑΕΚ με 3-1 σετ για το δύο στα δύο στη Volley League γυναικών.

O ΠΑΟΚ επικράτησε επί της ΑΕΚ με 3-1 σετ στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού και ζευγάρωσε τις νίκες του στη Volley League γυναικών.

Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 81% στην υποδοχή και 52% άριστες, με αυτό να είναι το στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Πρώτη σκόρερ ήταν η Γουεδέριγκτον με 26 πόντους, ενώ εξαιρετική ήταν και η Δημητριάδης με 11 πόντους, οι 5 εκ των οποίων προήλθαν από μπλοκ.

Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην επίθεση, μένοντας στο 35% (έναντι 44% του ΠΑΟΚ). Πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή ήταν η Ινβεόβου με 18 πόντους.



Παρά το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ (7-4) ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε με τις δύο ομάδες να φτάνουν ισόπαλες έως το 17-17. Εκεί οι Θεσσαλονικείς με ένα σερί 0-4 προηγήθηκαν με 17-21 και έφτασαν στο σετ μπολ (21-24) με λάθος σερβίς της Ινβεόβου για να κατακτήσει το πρώτο σετ (23-25) με επίθεση της Γουεδέριγκτον.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει στο δεύτερο σετ (18-25) και να «αγκαλιάσει» τη νίκη. Η ΑΕΚ αντέδρασε στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 24-20 με μπλοκ της Καββαδία. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 24-23 με την Άντερσον, αλλά η Ινβεόβου με μπλοκ άουτ έκανε το 25-23.

Στο 4ο σετ όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε εκ νέου τις λύσεις, προηγήθηκε με 7-10 και 10-15 για να φτάσει στο 21-25 και να πανηγυρίσει τη δεύτερη φετινή του νίκη σε ισάριθμους αγώνες.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Κατερλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Ονόπας, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 16-15, 17-21, 23-25

2ο σετ: 5-8, 12-16, 13-21, 18-25

3ο σετ: 5-8, 16-11, 23-18, 25-23

4ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 21-25

Τα σετ: 1-3 (23-25, 18-25, 25-23, 21-25)

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 44 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 2 (2/13 επ., 62% υπ., 23% άριστες), Εμμανουηλίδου 12 (7/16 επ. 5 μπλοκ), Φαν ντε Βίβερ 1 (1 μπλοκ), Ινβεόβου, 18 (17/43 επ., 1 μπλοκ), Μέλι 10 (8/27 επ., 2 μπλοκ, 82% υπ., 36% άριστες), Καββαδία 8 (5/12 επ., 3 μπλοκ) / Σακκά (λ., 67% υπ., 37% άριστες), Μανιατογιάννη (λ), Ζαφειρίου, Φακοπουλίδου, Τσοχατζή, Κουπόγκο 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ., 22% άριστες)

ΠΑΟΚ (Φιλίπο Σκιάβο): Άριεϊλ 9 (7/16, 2 μπλοκ), Άντερσον 14 (14/32 επ., 74% υπ.-37% άριστες), Τάνη 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Γιάσπερ 9 (6/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 89% υπ.-53% άριστες), Γουεδέρινγκτον 26 (25/47 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδη 11 (5/13 επ., 5 μπλοκ) / Καραμπάση (Λ, 88% υπ., 75% άριστες), Ρατσκόβσκα, Ματσαρόκη

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Κώστας Ταμπουρατζής, δήλωσε: «Ξέρουμε ότι σε οκτώ μέρες έχουμε να δώσουμε τέσσερις αγώνες, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Σήμερα είμαι θυμωμένος από την εικόνα που δείξαμε στα δύο πρώτα σετ. Δεν είναι εικόνα το να ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο, δεν αντιπροσωπεύει αυτό που χτίζουμε. Μπορούμε να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι, έχω τον πήχη και προσωπικά και προς την ομάδα ψηλά. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε να μας δει και θέλουμε να τους έχουμε συνέχεια κοντά μας.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Φίλιπο Σκιάβο δήλωσε: «Στο ξεκίνημα της σεζόν είναι πολύ δύσκολο να δείξουμε την καλύτερη μας εκδοχή. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον πρώτο αγώνα, δεν είχαμε καλό ρυθμό. Σήμερα ήμασταν πολύ καλοί στην μπλοκ-άμυνα που είναι το χαρακτηριστικό μας. Συγχαρητήρια στις αθλήτριές μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος από εκείνες».

