Τρέλα για τον Μέσι: Οπαδός του Αργεντινού «χτύπησε» τατουάζ το αυτόγραφο που του υπέγραψε στο χέρι
Ένας content creator από το Οβιέδο, ο Ντάνι Παρόντο, απέδειξε πως η αγάπη και το πάθος για το είδωλό του, τον Λιονέλ Μέσι, δεν έχει όρια.
Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Παρόντο είχε στόχο να ταξιδέψει στο Μαϊάμι, όπου και αγωνίζεται ο Αργεντινός, όχι μόνο για να τον δει να παίζει, αλλά και για να τον συναντήσει από κοντά, ώστε να του υπογράψει ένα αυτόγραφο.
Ωστόσο η ζωή τα έφερε έτσι, που τελικά ήρθε ο Μέσι σε αυτόν. Για την ακρίβεια, ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε στο Οβιέδο για μία ξεχωριστή τελετή, όπου και τιμήθηκε με το «Βραβείο Πριγκίπισσας των Αστουριών» στην κατηγορία του Αθλητισμού στο θέατρο Campoamor.
Ο Μέσι παρέλαβε το βραβείο από την πριγκίπισσα Λεονόρ, παρουσία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια.
Πλήθος κόσμου τον ακολουθούσε αυτό το 48ωρο που βρέθηκε στο Οβιέδο και κάπου εκεί, ήταν και ο Παρόντο. Δεν έχασε την ευκαιρία και όχι μόνο είδε το είδωλό του από κοντά, αλλά είχε την τύχη να του υπογράψει και στο χέρι του ένα αυτόγραφο.
Έτσι, ο Παρόντο έσπευσε σε έναν tattoo artist, για να κάνει το αυτόγραφο να μείνει για πάντα στο χέρι του.
🇦🇷 ¡VIVIMOS EN DIRECTO CÓMO SE TATÚAN LA FIRMA DE MESSI ! Conocemos a Dani Parrondo, creador de contenido asturiano, que se está tatuando EN DIRECTO la firma que le hizo hoy LEO MESSI en Oviedo "Era un SUEÑO que tenía, ahora ME voy al CAJÓN con MESSI conmigo" https://t.co/Jlm9PEyxsG— El Larguero (@ellarguero) October 22, 2026
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