Τρέλα για τον Μέσι: Οπαδός του Αργεντινού «χτύπησε» τατουάζ το αυτόγραφο που του υπέγραψε στο χέρι

Μέχρι που θα έφτανε ένας φαν του Λιονέλ Μέσι; Ο Ντάνι Παρόντο, έδωσε ένα μικρό δείγμα για αυτό, κάνοντας τατουάζ το αυτόγραφο που του υπέγραψε ο Αργεντινός σταρ.

Ένας content creator από το Οβιέδο, ο Ντάνι Παρόντο, απέδειξε πως η αγάπη και το πάθος για το είδωλό του, τον Λιονέλ Μέσι, δεν έχει όρια.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Παρόντο είχε στόχο να ταξιδέψει στο Μαϊάμι, όπου και αγωνίζεται ο Αργεντινός, όχι μόνο για να τον δει να παίζει, αλλά και για να τον συναντήσει από κοντά, ώστε να του υπογράψει ένα αυτόγραφο.

Ωστόσο η ζωή τα έφερε έτσι, που τελικά ήρθε ο Μέσι σε αυτόν. Για την ακρίβεια, ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε στο Οβιέδο για μία ξεχωριστή τελετή, όπου και τιμήθηκε με το «Βραβείο Πριγκίπισσας των Αστουριών» στην κατηγορία του Αθλητισμού στο θέατρο Campoamor.

Ο Μέσι παρέλαβε το βραβείο από την πριγκίπισσα Λεονόρ, παρουσία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια.

Πλήθος κόσμου τον ακολουθούσε αυτό το 48ωρο που βρέθηκε στο Οβιέδο και κάπου εκεί, ήταν και ο Παρόντο. Δεν έχασε την ευκαιρία και όχι μόνο είδε το είδωλό του από κοντά, αλλά είχε την τύχη να του υπογράψει και στο χέρι του ένα αυτόγραφο.

Έτσι, ο Παρόντο έσπευσε σε έναν tattoo artist, για να κάνει το αυτόγραφο να μείνει για πάντα στο χέρι του.