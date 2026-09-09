Στο Μιλάνο και δη δίπλα από τη λίμνη του Κόμο θα συνεδριάσει η Euroleague στις 5 Οκτωβρίου έχοντας συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Η «Gazzetta dello Sport» αφού γνωστοποίησε τον φάκελο του Μιλάνου για την υποψηφιότητα της διοργάνωσης του Final Four 2030, έκανε αναφορά και σε συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague στις 5 Οκτωβρίου στη λίμνη του Κόμο.

Τα όσα ανέφερε το δημοσίευμα

«Η Ολίμπια θα μεριμνήσει για τη διοργάνωση της συνάντησης των ιδιοκτητών της EuroLeague, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου στην εμβληματική Βίλα ντ' Έστε στο Τσερνόμπιο, στις όχθες της λίμνης του Κόμο.

Σε αντίθεση με τη διοικητική συνέλευση των μετόχων (board of stakeholders), το σύνολο των ιδιοκτητών συνεδριάζει σπάνια, μόνο όταν πρόκειται να επανακαθοριστεί η στρατηγική του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα κληθεί να αξιολογήσει την πιθανή πρόταση εξαγοράς της EuroLeague από το NBA, η οποία ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Governors) τη Δευτέρα.

Εναλλακτικά, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περάσματος στη φάση υλοποίησης της στρατηγικής που έχει ήδη παρουσιάσει στα κλαμπ ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τσους Μπουένο, η οποία προβλέπει την επέκταση της λίγκας και τη μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιόχρησης.»