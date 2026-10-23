Ολυμπιακός: Πιθανότητες να μπουν στην αποστολή για Καλαμάτα οι Φορτούνης και Μπέιλι
Το ενδιαφέρον ως προς την αποστολή του Ολυμπιακού εστιάζεται στο εάν θα υπάρξουν νέα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει το ενδεχόμενο να μπορέσουν να μπουν αποστολή και ο Φορτούνης αλλά και ο Μπέιλι. Μη διαθέσιμος λόγω καρτών θα είναι ο Ρέτσος ενώ προβλήματα αποκόμισαν στη διάρκεια του αγώνα με τη Σπάρτα εκτός από τον διεθνή στόπερ και οι Πιρόλα και Σάλιακας.
Η πειραϊκή ομάδα θα έχει προπόνηση το πρωί του Σαββάτου. Στη συνέχεια θα βγει αποστολή για το Ολυμπιακός - Καλαμάτα της Κυριακής.
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