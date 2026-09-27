Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό καθώς είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην διπλή αγωνιστική της Euroleague με Βιλερμπάν και Μακάμπι.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προβληματίζεται περισσότερο για τον τραυματισμό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Την Κυριακή (27/09) υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ» οι οποίες έδειξαν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Όπερ και σημαίνει ότι θεωρείται πολύ δύσκολο (αν όχι απίθανο) να αγωνιστεί στην διπλή αγωνιστική της Euroleague την εβδομάδα που έρχεται απέναντι σε Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και Μακάμπι (2/10, 21:15).

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του θα αποφασιστεί και το πότε θα δώσει το «παρών» στις υποχρεώσεις των «πρασίνων».

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Χουάντσο είχε νιώσει νωρίτερα τις ενοχλήσεις αλλά ήθελε πολύ να παίξει νιώθοντας την ανάγκη να βοηθήσει την ομάδα του.

Με τον νέο τραυματισμό στις τάξεις των «πρασίνων» αυτομάτως αυξήθηκαν και τα προβλήματα καθώς παραμένουν εκτός δράσης οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ.