Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στην φετινή διοργάνωση κερδίζοντας και την Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας πραγματοποιώντας την καλύτερη εκκίνηση στην Euroleague μετά τη σεζόν 2011-12.

Στο 3-0 έφτασαν οι «πράσινοι» μετά τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague έχοντας κερδίσει και την Μακάμπι με 90-67.

Τυχαίο; Όμως ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην Euroleague ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια, έχοντας κερδίσει και τα τρία πρώτα ματς της σεζόν.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η τελευταία φορά που το κατάφερε ήταν στην… τελευταία χρονιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων» πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2012.

Συγκεκριμένα επί ημερών «Ζοτς» ο Παναθηναϊκός είχε κάνει για τελευταία φορά το 3/3 στο ξεκίνημα της σεζόν 2011-12 έχοντας κερδίσει αντίστοιχα την Μάλαγα εντός έδρας (98-77), την Ζάγκρεμπ εκτός έδρας (62-81) και την Ζάλγκιρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ (92-75).

Έκτοτε καμία άλλη φορά δεν είχε ανάλογο ξεκίνημα ύστερα από τα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν έχοντας γνωρίσει τουλάχιστον μία ήττα έως και την 3η αγωνιστική. Αντίθετα αυτή είναι η μόλις η 6η φορά στην ιστορία των 26 σεζόν της Euroleague όπου ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το 3-0 ύστερα από τα τρία πρώτα παιχνίδια.

Βέβαια το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του στην Euroleague το πραγματοποίησε τη σεζόν 2006-07, όταν και είχε μετρήσει 11 σερί νίκες ύστερα από τα 11 πρώτα παιχνίδια της χρονιάς! Δεύτερη καλύτερη επίδοση οι επτά σερί νίκες μία χρονιά αργότερα με επτά νίκες στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις της χρονιάς.

Σεζόν 1η αγωνιστική 2η αγωνιστική 3η αγωνιστική Ρεκόρ 2026-27 Παναθηναϊκός-Παρί 92-71 Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν 102-79 Παναθηναϊκός-Μακάμπι 90-67 3-0 2025-26 Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 96-103 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 84-86 2-1 2024-25 Άλμπα-Παναθηναϊκός 77-87 Παναθηναϊκός-Μπάγερν 94-79 Παρί-Παναθηναϊκός 84-80 2-1 2023-24 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 Παναθηναϊκός-Μπάγερν 78-71 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 83-69 1-2 2022-23 Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 68-71 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 75-77 Άλμπα-Παναθηναϊκός 94-65 1-2 2021-22 Μονακό-Παναθηναϊκός 75-63 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 91-87 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 81-79 1-2 2020-21 Χίμκι-Παναθηναϊκός 76-78 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 97-89 1-2 2019-20 Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας 87-82 Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός 79-78 Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 78-79 1-2 2018-19 Παναθηναϊκός-Μακάμπι 89-84 Μπάγερν-Παναθηναϊκός 80-79 Παναθηναϊκός-Γκραν Κανάρια 102-87 2-1 2017-18 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 98-71 Παναθηναϊκός-Μπάμπεργκ 93-83 ΤΣΣΚΑ-Παναθηναϊκός 81-63 1-2 2016-17 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 84-76 ΤΣΣΚΑ-Παναθηναϊκός 81-77 Μπάμπεργκ-Παναθηναϊκός 83-84 2-1 2015-16 Λοκομοτίβ Κουμπάν-Παναθηναϊκός 81-70 Παναθηναϊκός-Καρσίγιακα 85-73 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 77-52 1-2 2014-15 Παναθηναϊκός-Τουρόφ 84-77 Μπάγερν-Παναθηναϊκός 81-75 Παναθηναϊκός-Φενέρ 91-73 2-1 2013-14 Ρίτας-Παναθηναϊκός 84-83 Παναθηναϊκός-Λαμποράλ Κούτσα (Μπασκόνια) 95-74 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-90 2-1 2012-13 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 85-78 Παναθηναϊκός-Καντού 78-76 Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Παναθηναϊκός 67-85 2-1 2011-12 Παναθηναϊκός-Μάλαγα 98-77 Ζάγκρεμπ-Παναθηναϊκός 62-81 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 92-75 3-0 2010-11 Βαλένθια-Παναθηναϊκός 56-72 Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 74-60 Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Παναθηναϊκός 85-84 2-1 2009-10 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 67-75 Παναθηναϊκός-Χίμκι 101-66 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 80-70 1-2 2008-09 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 78-51 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 90-66 Νανσί-Παναθηναϊκός 70-80 2-1 * 2007-08 Παναθηναϊκός-Ρόμα 86-83 Παναθηναϊκός-Μπάμπεργκ 66-61 Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 90-94 3-0 ** 2006-07 Μπανταλόνα-Παναθηναϊκός 79-82 Παναθηναϊκός-Τσιμπόνα 86-69 Ολίμπια Λιουμπλιάνας-Παναθηναϊκός 65-86 3-0 *** 2005-06 Ούλκερ-Παναθηναϊκός 66-82 Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 92-82 Σιένα-Παναθηναϊκός 78-82 3-0 2004-05 Μάλαγα-Παναθηναϊκός 75-83 Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 73-85 Μπένετον-Παναθηναϊκός 83-77 1-2 2003-04 Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός 80-74 Παναθηναϊκός-Φορτιτούντο 75-64 Μακάμπι-Παναθηναϊκός 97-75 1-2 2002-03 Παναθηναϊκός-Μπουντούτσνοστ 87-71 Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός 79-94 Παναθηναϊκός-Μακάμπι 64-77 1-2 *** 2001-02 Παναθηναϊκός-Σκίπερ Μπολόνια 81-70 ΤΣΣΚΑ-Παναθηναϊκός 85-91 Ορτέζ-Παναθηναϊκός 67-79 3-0

* Έφτασε τις επτά σερί νίκες

** Έφτασε τις 11 σερί νίκες

*** Έφτασε τις 4 σερί νίκες