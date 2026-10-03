Ομπράντοβιτς: Η ομιλία μετά τη νίκη επί της Μακάμπι και το ραντεβού για την προπόνηση
Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος στο «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε ... πάρτι. Οι πράσινοι δεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε την ομιλία του στα αποδυτήρια και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του λεγοντας πως έκαναν καλά δουλειά. Στη συνέχεια τους θύμισε την προπόνηση του Σαββάτου στη 13:00, αφού την Κυριακή κοντράρεται με τον Βίκο Ιωαννίνων στο ΟΑΚΑ πάλι στη 13:00.
October 2, 2026
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