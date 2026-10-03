Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Με τον Ομπράντοβιτς αποτυγχάνει ο παίκτης που δεν κάνει έξτρα προσπάθεια»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ κι έκανε το 3/3 στη φετινή Euroleague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την προσπάθεια των παικτών του, ωστόσο σημείωσε ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και δεν μπορούν να επαναπαυθούν.
Με αφορμή την αυστηρότητα στα λόγια του Ζοτς, ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τους αυστηρούς κανόνες που θέτει στις προπονήσεις του, ακριβώς για να κρατάει τους παίκτες του πειθαρχημένους.
Ο ίδιος εξήγησε το πώς ο Σέρβος κόουτς επιμένει στο κομμάτι της τακτικής στις προπονήσεις και ζητά από τους παίκτες του συγκέντρωση και συνέπεια. Μάλιστα, επεσήμανε ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν ακολουθήσει κατά γράμμα το πρόγραμμά του, αμέσως «πέφτει» στα μάτια του.
Δείτε το απόσπασμα από το Gazz Floor
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