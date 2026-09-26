Με τρομερό buzzer beater τρίποντο, ο Τσέντι Όσμαν έριξε «τέζα» την πρώην ομάδα του και οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 84-82 και στην μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο ΠΑΟΚ είχε στείλει το μήνυμα από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικός και έχασε το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, κυριολεκτικά, στις λεπτομέρειες.

Τώρα επιβεβαίωσε ότι ήρθε για να... μείνει και να βάλει δύσκολα στους «αιωνίους» της Αθήνας! Εκτός του ότι είχε το πάνω χέρι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικός, έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα χάρη στο τρομερό buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν ο οποίος πλήγωσε την μέχρι πρότινος ομάδα του και έστειλε τον «δικέφαλο» στον τελικό του Super Cup.

Εκεί όπου θα κληθεί να κάνει ένα μεγαλειώδης back to back σε νίκες και να φτάσει στην κατάκτηση ενός τροπαίου ύστερα από 27 χρόνια και τον τελικό του Κυπέλλου το 1999. Ο Τούρκος φόργουορντ άρχισε να κάνει... απόσβεση στον ΠΑΟΚ χάρη στο νικητήριο καλάθι του έχοντας στο σύνολο 18 πόντους με 5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα (σ.σ. το νικητήριο ήταν το πρώτο ύστερα από τρία άστοχα), 5/7 βολές και 6 ριμπάουντ.

Εξαιρετική εμφάνιση και από τους Αλεξάντερ (15π.), Φόστερ (12π.), Μουρ (11π.) και Ταϊρί (10π.), σ' ένα ματς όπου οι Θεσσαλονικείς είχαν συνέχεια το προβάδισμα στο σκορ και μόλις δύο φορές ο Παναθηναϊκός είχε περάσει μπροστά και παραλίγο να «κλέψει» τη νίκη δια χειρός Σιλβέν Φρανσίσκο (20π.) ο οποίος ευστόχησε σε κρίσιμα σουτ στο τέλος.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Αφηνιασμένα ξεκίνησε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ καθώς αμέσως μετά το τζάμπολ έβγαλε τρομερή ενέργεια, πίεσε σε όλο το γήπεδο και χάρη στην επιθετική του άμυνα κατάφερε να χαλάσει οτιδήποτε και αν είχε σχεδιάσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες του Τρινκιέρι δυσκόλευαν κάθε κατοχή των «πρασίνων» με αποτέλεσμα να προηγηθούν από νωρίς με +8 πόντους (5-13) και να κλείσουν την 1η περίοδο με τον ίδιο ρυθμό και δη με διαφορά εννέα πόντων (15-24).

Ένα διάστημα όπου είχε ξεχωρίσει ο Όσμαν (8π., 2/3διπ., 4/5β.) με τον ΠΑΟΚ να είχε στο σύνολο 7/12 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/5 βολές, 11 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα πέντε επιθετικά) και 4 κλεψίματα. Την ίδια ώρα οι «πράσινοι» είχαν περιοριστεί σε 5/9 εντός παιδιά (και 7/10 βολές) ενώ είχαν 6 λάθη!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προσπάθησε να διορθώσει τα κακώς κείμενα και επέλεξε πεντάδες με μέγεθος, όπως για παράδειγμα τους Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ. Με αυτό τον τρόπο περιορίστηκε και η δράση του Όσμαν (12π., στο ημίχρονο). Ο Χουάντσο (7π., 5ριμπ.) αποτέλεσε τον «x factor» προκειμένου να πλησιάσει ο Παναθηναϊκός στο ένα καλάθι (34-36) λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ στο +4 (34-38).

Στο πρώτο μισό ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 1/6 τρίποντα όπως επίσης 10/22 δίποντα και οκτώ χαμένες βολές (13/21) και μόλις έξι ασίστ για εννέα λάθη. Ο ΠΑΟΚ είχε κυριαρχήσει στα ριμπάουντ με 13 επιθετικά (!! και 25 στο σύνολο (έναντι 16 του «τριφυλλιού») και έχοντας στο σύνολο 12/22 δίποντα, 3/18 τρίποντα, 5/8 βολές και 8 τελικές πάσες για 5 λάθη.

Λίγο-πολύ η συνολική εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και τις δύο πλευρές του παρκέ, με τις δύο ομάδες να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην επίθεση τους. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι (50-50 στο 28’) έχοντας ανεβάσει σημαντικά την απόδοση του ο Μπράνκου Μπάντιο (15π.), ενώ την ίδια ώρα ο Χουάντσο συνέχισε να ήταν κομβικός. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός προσπέρασε και με 58-55, ένα σκορ με το οποίο έκλεισε τη 3η περίοδος.

Έως το 30' η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε μετρήσει 13/21 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 17/28 βολές, 19-3 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 11 λάθη, εκ των οποίων 6 ασίστ και 2 λάθη κατά τη διάρκεια του γ' δεκαλέπτου. Αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ (Όσμαν 14π.) είχε 17/28 δίποντα, 5/26 τρίποντα, 6/10 βολές, 16-14 ριμπάουντ (σ.σ. μόλις ένα επιθετικό στο γ' δεκάλεπτο) και 12 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +5 για τον Παναθηναϊκό (60-55) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά η επιθετικότητα με την οποία «απάντησε» ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετή για την ανατροπή και το επιμέρους 1-7 προκειμένου να προηγηθεί με 61-62 στο 32’. Και να ‘ταν μόνο αυτό; Η διαφορά έφτασε και στο +6 για τον «δικέφαλο» (69-75) στο 36’. Οι «πράσινοι» είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τα φάουλ και από τη στιγμή που ο Λεσόρ χρεώθηκε το 4ο, ο ΠΑΟΚ μετέφερε την μπάλα στο ζωγραφιστό και εκμεταλλεύτηκε τον Κάιλ Αλεξάντερ.

Έκτοτε η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κράτησε το προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός κλώτσησε ευκαιρίες (και ειδικά τη στιγμή που είχε 0/3 βολές στα 50’’) με αποτέλεσμα το ματς να γίνει πραγματικό ντέρμπι. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στα 25’’ με 76-80 ύστερα από floater του Καλάθη, ενώ ο Φρανσίσκο με τρίποντο μείωσε σε 79-80. Ακολούθησαν 1/2 βολές του Καλάθη στα 17'' για το 79-81 και τρίποντο του Φρανσίσκο για το 82-81! Στην τελευταία επίθεση ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη μεγάκη νίκη χάρη στο τρομερό buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν καλύτερος σε όλο το ματς. Επαιξε εξαιρετική επιθετική άμυνα, έβγαλε περισσότερη ενέργεια, είχε διααβάσει εξαιρετικά το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και δη στα επιθετικά, ενώ χρειάστηκε και η μεγάλη προσωπικότητα του Όσμαν στην εκπνοή.

MVP O… Τσέντι Όσμαν! Ποιος άλλος! Εκτός του ότι ήταν συνολικά καλός (18π., 6ριμπ.), ευστόχησε στην τριποντάρα της νίκης. Αρκεί!

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κάιλ Αλεξάντερ (15π.) και Μάρκους Φόστερ (12π., 6ασ., 3ριμπ.)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Σιλβέν Φρανσίσκο προσπάθησε έως το τέλος να ανατρέψει τα δεδομένα και να γίνει εκείνος ο ήρωας του αγώνα χάρη και στα δύο τρίποντα που είχαν φέρει τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος ήταν ωσεί παρών στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε. Κακό παιχνίδι από τον Γάλλο φόργουορντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων και στην τελευταία φάση όπου ο Όσμαν το εκμεταλλεύτηκε και ευστόχησε στο τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84.

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: Z. Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 3 FRANCISCO, SYLVAIN * 25:44 20 4/4 2/5 6/9 66.7% 0 3 3 7 5 1 1 4 9 -7 21 28 YABUSELE, GUERSCHON * 31:14 4 2/2 0/2 0/0 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 3 2 0 3 0 KALAITZAKIS, PANAGIOTIS * 04:20 2 1/1 0/0 0/0 100% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 44 MITOGLOU, KONSTANTINOS * 02:33 1 0/0 0/0 1/2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 72 MANTZOUKAS, ELEFTHERIOS * 18:26 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 BENCH 7 BADIO, BRANCOU 26:18 17 3/3 2/5 5/6 62.5% 0 1 1 2 2 0 2 1 4 5 16 17 ROGKAVOPOULOS, NIKOS 17:46 8 1/3 1/2 3/6 40.0% 1 8 9 1 0 1 0 0 3 3 13 41 HERNANGOMEZ, JUANCHO 24:48 10 2/4 2/4 0/0 50.0% 2 4 6 2 1 0 1 0 1 2 14 26 LESSORT, MATHIAS 22:49 13 5/6 0/0 3/7 83.3% 2 1 3 1 2 0 0 0 4 4 -4 9 32 BONGA, ISAAC 19:22 5 2/5 0/0 1/2 40.0% 0 3 3 0 0 2 0 0 4 2 6 6 MORAITIS, DIMITRIS 06:40 2 0/1 0/0 2/4 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 0 12 VARVARITIS, IASON 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 82 20/30 7/18 21/36 56.3% 5 24 29 15 13 5 4 12 29 - 86