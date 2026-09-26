Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Χουάντσο
Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία «ανάσα» από την πρόκριση, ωστόσο ο Τσέντι Όσμαν με buzzer beater τρίποντο, πλήγωσε την παλιά του ομάδα και έδωσε στον ΠΑΟΚ το εισιτήριο για τον τελικό του Σούπερ Καπ.
Τα τελευταία λεπτά του αγώνα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους «πράσινους». Ο λόγος που δεν τον χρησιμοποίησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι επειδή ο Ισπανός, ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό.
Ο Χουάντσο θα πάει για εξετάσεις την Κυριακή (27/09), προκειμένου να δουν στον Παναθηναϊκό, το μέγεθος της ζημιάς.
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