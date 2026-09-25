Μπεσίκτας: Αποκαλύφθηκε το μπάτζετ της ομάδας για την επιστροφή στη EuroLeague
Η επιστροφή της Μπεσίκτας στη EuroLeague συνοδεύεται από σημαντική οικονομική επένδυση, με τον GM της τουρκικής ομάδας, Νεντίμ Γιουτσέλ, να αποκαλύπτει τα ποσά που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία του φετινού ρόστερ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το αγωνιστικό μπάτζετ της Μπεσίκτας κινείται αυτή τη στιγμή μεταξύ 9 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, με το ποσό να αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ο σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένουν ανοιχτές ακόμη μία ή δύο κινήσεις.
«Αυτή τη στιγμή, το μπάτζετ μας για τους παίκτες είναι περίπου 9-10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όταν συνυπολογιστούν οι φόροι, τα έξοδα μετακίνησης και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη συμμετοχή στη διοργάνωση της EuroLeague, το συνολικό κόστος φτάνει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για πραγματικά πολύ μεγάλα ποσά», δήλωσε.
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Την ίδια στιγμή, η Μπεσίκτας συνεχίζει να κοιτάζει την αγορά, έχοντας ως προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυσή της τόσο στην περιφέρεια όσο και στη ρακέτα. Ο Γιουτσέλ ξεκαθάρισε πως οι επόμενες κινήσεις θα γίνουν με γνώμονα την ουσιαστική αναβάθμιση της ομάδας και όχι απλώς την αριθμητική συμπλήρωση του ρόστερ.
«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση στις θέσεις του πλέι μέικερ και του σέντερ. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μεταγραφές απλώς και μόνο για να προσθέσουμε παίκτες στο ρόστερ. Αναζητούμε παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας».
Η Μπεσίκτας επιστρέφει στη EuroLeague για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2012-13 και ετοιμάζεται να ανοίξει τη φετινή της παρουσία στη διοργάνωση απέναντι στη Βαλένθια, στην πρεμιέρα της νέας σεζόν.
How will the next crop of @BJK_Basketbol stars do? https://t.co/fy10b3pQLG pic.twitter.com/dgCT4puY92— EuroLeague (@EuroLeague) September 25, 2026
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