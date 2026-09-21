Αλιμπίγεβιτς: «Αισθανόμαστε ικανοποίηση και χαρά, η Τουρκία αξίζει τρεις ομάδες στη EuroLeague»

Ο τεχνικός της Μπεσίκτας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, μίλησε στη «Mozzart Sport» για τον τελικό του Super Cup Τουρκίας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και την πρόκληση της EuroLeague.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς μίλησε εκτενώς στη «Mozzart Sport» για το πρότζεκτ της Μπεσίκτας και τον τελικό του τουρκικού Super Cup απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (22/09, 20:00) και τις φιλοδοξίες της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν. Ακόμη, στάθηκε στη χαρά και στην τιμή της συμμετοχής στη EuroLeague αλλά και στην πρόοδο που έχει σημειώσει το άθλημα στη γειτονική χώρα σε όλα τα επίπεδα. Όπως δήλωσε, «Η Τουρκία αξίζει να έχει τρεις εκπροσώπους στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βάσει των επενδύσεων που γίνονται».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αλιμπίγεβιτς:

«Δεν αισθανόμαστε πίεση επειδή βρισκόμαστε στη EuroLeague. Αντιθέτως, αισθανόμαστε ικανοποίηση και χαρά. Όταν βλέπεις πόσα επενδύονται στο μπάσκετ στην Τουρκία, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η χώρα αξίζει τρεις εκπροσώπους στη EuroLeague. Δεν το λέω αυτό μόνο λόγω της Μπεσίκτας. Ακόμη κι αν δεν ήμασταν εμείς η τρίτη ομάδα, θα πίστευα ότι η Τουρκία πρέπει να την έχει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Αυτό δείχνει ότι κάναμε καλή δουλειά. Αύριο θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έχουμε ήδη αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε τέσσερις ή πέντε φορές σε τελικούς και μας περιμένει ένας αντίπαλος που αξίζει μεγάλο σεβασμό. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το τρόπαιο στην Τουρκία. Δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει πλήρως την προετοιμασία μας και πιθανότατα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο φόρμας που επιθυμούμε. Γι' αυτό ακριβώς ο τελικός έχει ενδιαφέρον: και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να δώσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Νομίζω ότι το κλειδί θα είναι ο χαρακτήρας που θα δείξουμε στο παρκέ».