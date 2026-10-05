Mπεσίκτας - Τραμπζονσπόρ 90-81: Έκανε σεφτέ με κορυφαίο Νόουελ
Πριν λίγες μέρες είχε κάνει την πρώτη νίκη της στη Euroleague κόντρα στη Μακάμπι. Τώρα ήρθε η ώρα για τη Μπεσίκτας να κάνει σεφτέ και στο πρωτάθλημα Τουρκίας.
Η ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 90-81 απέναντι στην Τραμπζονσπόρ και πήγε στο 1-1.
Για τους νικητές ο Νόουελ είχε 16 πόντους, ενώ ο Ομορούγι μέτρησε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο πρώην του Ολυμπιακού, Κάνααν είχε 14 πόντους, με τον Κοπέ να έχει επίσης 14.
Στις 9 Οκτώβρη η Μπεσίκτας δοκιμάζεται στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια και στοχεύει στο δεύτερο διπλό της στην Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-46, 72-66, 90-81
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