Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα 82-95: Άνετη και ωραία στην Κωνσταντινούπολη
Η Μπαρτσελόνα είχε συνέπεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, κυρίως όμως εναλλαγή πρωταγωνιστών. Αυτό την βοήθησε στην εξασφάλιση διψήφιας διαφοράς πόντων παράλληλα της απόδοσης της Μπεσίκτας η οποία ήταν μπερδεμένη και απελπιστικά άστοχη. Ο ρόλος της κάθε ομάδας φάνηκε από τις αρχές του δεύτερου μέρους, όταν η διαφορά πήγε στο +15 για τους Καταλανούς.
Ο αγώνας
Η Μπαρτσελόνα ήταν αποτελεσματική στο υψηλό τέμπο της πρώτης περιόδου φτάνοντας τη διαφορά έως το +12 (8-20) καθώς η Μπεσίκτας σούταρε απελπιστικά (3/14) από κάθε απόσταση. Τουλάχιστον μάζεψε τη διαφορά έως το τέλος της περιόδου (17-25) μέσα από την ενέργεια και τις λύσεις που της έδωσε ο Σκότι Ουίλμπεκιν.
Στην αντίδραση των Τούρκων στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (24-27), ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε διαδοχικούς προσωπικούς πόντους (29-40, 15’). Η Μπεσίκτας παρέμεινε ασταθής στην επίθεση καθώς η Μπαρτσελόνα έβρισκε διαφορετικούς πρωταγωνιστές ανά δίλεπτο και πήγε στ’ αποδυτήρια με +12 (40-52) πατώντας πάνω στην ευστοχία στο τρίποντο (6/11) και στο αντίστοιχο απελπιστικό ποσοστό (4/20, 20%) των γηπεδούχων.
Καθώς η Μπαρτσελόνα διατηρούσε τη διψήφια διαφορά (45-59) η Μπεσίκτας δεν κατάφερε να βρει ένα καλό δίλεπτο-τρίλεπτο για να επιστρέψει στον αγώνα, ίσα-ίσα που παρέμεινε ευάλωτη στην άμυνα (56-71, 27'). Έχοντας επιθετική πολυφωνία και τον Γκίμπσον σε καταπληκτικό βράδυ, οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπισαν την παραμικρή δυσκολία στη διατήρηση της διαφοράς.
Μετά το +17 (64-81) η Μπαρτσελόνα χαλάρωσε, έχασε λέι απ και ουσιαστικά έδωσε ευκαιρία επιστροφής στην Μπεσίκτας αναγκάζοντας τον Σέκουλιτς να καλέσει διαδοχικά τάιμ άουτ (73-83, 35'). Στα δύσκολα, η μπάλα πηγαίνει στον Κέβιν Πάντερ, αυτό επανέλαβαν οι Καταλανοί και με τέσσερις διαδοχικούς πόντους, ο Αμερικανός... έσβησε τη φωτιά.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε συνέπεια στην επίθεση και πολυφωνία. Ανά πεντάλεπτο, η Μπαρτσελόνα είχε διαφορετικό πρωταγωνιστή και από τη στιγμή που πάτησε σε διψήφια διαφορά, δεν είχε πρόβλημα στη διατήρησή της.
Ο MVP… Ο Ουμόγια Γκίμπσον τα έκανε όλα. Κατεύθυνση, πίεση στην μπάλα, δημιουργία και σκοράρισμα.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέβιν Πάντερ. Δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στην Euroleague αλλά δήλωσε παρουσία όταν επιχείρησε η Μπεσίκτας να επιστρέψει στο παιχνίδι.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ζίζιτς έκανε την προσπάθειά τους, ο Ντότσον επίσης ενώ ο Ουίλμπεκιν αν και άστοχος έξω από τα 6.75 υπήρξαν στιγμές στις οποίες έδειξε την προσωπικότητά του.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… σίγουρα ο απογοητευτικός Ομορούγι όπως και ο Ντε Τζούλιους με το ατομικό παιχνίδι του. Ο Κορκμάζ δεν πήρε πρωτοβουλίες.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… η αστοχία της Μπεσίκτας στο τρίποντο (8/32) κι έτσι πήγαν στράφι τα 18 επιθετικά ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 17-25, 40-52, 62-77, 82-95
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