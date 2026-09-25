Euroleague: Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αγώνων
Μετά τις επιβλητικές πρεμιέρες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Euroleague, την Παρασκευή (25/09) το μενού έχει άλλες τρεις αναμετρήσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εναρκτήρια αγωνιστική της φετινής σεζόν.
Η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Βαλένθια στις 20:00 στην Πόλη, η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στις 20:45, επίσης στην Κωνσταντινούπολη και η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει με τον αγώνα Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο στις 21:45. Και τα τρία ματς θα μεταδοθούν Live από το Gazzetta.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Μπεσίκτας – Βαλένθια (20:00, Novasports Start)
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (20:45, Novasports 5)
Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (21:45, Novasports Prime)
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