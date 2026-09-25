Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον την Παρασκευή (25/09) με τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Οι ώρες των αναμετρήσεων και τα κανάλια μετάδοσης.

Μετά τις επιβλητικές πρεμιέρες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Euroleague, την Παρασκευή (25/09) το μενού έχει άλλες τρεις αναμετρήσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εναρκτήρια αγωνιστική της φετινής σεζόν.

Η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Βαλένθια στις 20:00 στην Πόλη, η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στις 20:45, επίσης στην Κωνσταντινούπολη και η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει με τον αγώνα Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο στις 21:45. Και τα τρία ματς θα μεταδοθούν Live από το Gazzetta.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μπεσίκτας – Βαλένθια (20:00, Novasports Start)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (20:45, Novasports 5)

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (21:45, Novasports Prime)

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τις 20 ομάδες της Euroleague στον απόλυτο οδηγό του Gazzetta