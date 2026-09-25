Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 106-89 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague.

Φανταστική εμφάνιση από τους Σάσα Βεζένκοβ (22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Γιαν Μοντέρο (15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη) οι οποίοι ξεχώρισαν στη νίκη των «ερυθρόλευκων». Εξαιρετικός επιθετικά ο Ολυμπιακός που έμοιαζε ασταμάτητος σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα.