Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106: Τα highlights από τη νίκη των «ερυθρολεύκων»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 106-89 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague.
Φανταστική εμφάνιση από τους Σάσα Βεζένκοβ (22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Γιαν Μοντέρο (15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη) οι οποίοι ξεχώρισαν στη νίκη των «ερυθρόλευκων». Εξαιρετικός επιθετικά ο Ολυμπιακός που έμοιαζε ασταμάτητος σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα.
Δείτε τα highlights του αγώνα:
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