Ηρακλής: Sold-out το «Ιβανώφειο» ενόψει Ολυμπιακού
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Ο Ηρακλής ανακοίνωσε sold-out για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (04/10) στο «Ιβανώφειο».
Το πρώτο sold-out της χρονιάς στο «Ιβανώφειο» είναι γεγονός!
Οι οπαδοί του Ηρακλή εξάντλησαν τα εισιτήρια ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό (04/10, 17:30 LIVE από το Gazzetta), για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Για ακόμη μία φορά οι οπαδοί του «γηραιού» δείχνουν τη στήριξή τους στην ομάδα από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.
@Photo credits: eurokinissi
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