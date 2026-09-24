Δείτε τα όσα έκαναν οι Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι στην πρεμιέρα της EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε «με το δεξί» τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague. Για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από την Μπασκόνια και πήρανε το διπλό με 106-89.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα παιχνίδι που παίξανε όλοι οι ξένοι που αποκτήθηκαν συγκεκριμένα. Πρόκειται για τους Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι.

Ξεχώρισε ο Γιαν Μοντέρο

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τη σεζόν στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Γιαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ φρόντισε από τα πρώτα λεπτά να δείξει το τι είναι ικανός να κάνει μέσα στο παρκέ. Αγωνίστηκε για 20 λεπτά και είχε 15 πόντους (5/6 βολές, 2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Από το πρώτο ημίχρονο είχε «πονοκεφαλιάσει» τους αντίπαλους αμυντικούς, καθώς σε 11 λεπτά είχε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, από την άλλη, που ξεκίνησε ως βασικός point guard, έμεινε σε... χαμηλές πτήσεις. Ο Αμερικανός έπαιξε 20 λεπτά και είχε 2 πόντους (2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη.

Πολύ λίγο έπαιξε ο Εμπάι Εντιάι, ο οποίος είχε χρεωθεί νωρίς με φάουλ. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ, έμεινε μόλις 8 λεπτά στο παρκέ και είχε 4 πόντους (2/3 βολές, 1/1 δίποντα), 1 μπλοκ και 1 λάθος.