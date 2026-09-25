Μπαρτζώκας: «Η δουλειά μου και των συνεργατών μου είναι να βελτιώνουμε πάντα την ομάδα»

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, μίλησε για την εικόνα των «ερυθρολεύκων» στην αναμέτρηση.

Μίλησε επίσης για την ισπανική ομάδα, ενώ ανέφερε τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν οι Πειραιώτες ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Καλή σεζόν με υγεία σε όλους. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι και ήταν εκτός έδρας. Θέλαμε να είμαστε σταθεροί σε άμυνα και επίθεση, αλλά θέλουμε προπονήσεις και δεν τις είχαμε. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που κερδίζουμε παιχνίδια από τη στιγμή που δεν έχουμε τόση χημεία. Η Μπασκόνια έβαζε σχεδόν τα πάντα στην πρώτη περίοδο, αλλάξαμε την προσέγγιση στην άμυνα, παίξαμε καλή άμυνα και στο τέλος πήραμε τη νίκη χωρίς να έχουμε προβλήματα. Ήταν αυτό που θέλαμε»

Για την Μπασκόνια: «Οι άνθρωποι της Μπασκόνια ξέρουν καλύτερα. Είχαν κάποιες ελλείψεις στην φροντ λάιν. Χρειάζεται να προσθέσουν κάποιους παικτες και θεωροώ θα το κανουν. Έχουν τον τρόπο να βρίσκουν καλές ευκαιρίες στην αγορά. Δεν είμαστε... μάγοι, θέλουμε χρόνο για να χτίσουμε κάτι καλό. Ο κόουτς Γκαλμπιάτι είναι πολύ καλός και το έχει αποδείξει, κέρδισε έναν τίτλο πέρυσι και ήταν ανταγωνιστικός. Είμαι σίγουρος ότι και πάλι θα κάνει καλή δουλειά».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Ήμασταν πιο σταθεροί αμυντικά. Στο πρώτο δεκάλεπτο σκοράραμε πολύ, 36 πόντους. Είναι πολλοί. Την ίδια ώρα δεχτήκαμε 26 που ήταν πολλοί για το επίπεδό μας. Ανεβάσαμε το επίπεδο αθλήτικότητας στη συνέχεια. Βρήκαμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Ακόμα και σε ένα κακό αμυντικό δεκάλεπτο βρίσκαμε τρόπους να σκοράρουμε. Η δουλειά μου και των συνεργατών μου είναι να βελτιώνουμε πάντα την ομάδα, να είμαστε σταθεροί και να αναδεικνύουμε την εκτελεστική ικανότητά της ομάδας».