Βεζένκοβ: «Δεν επιτρέπονται κάποια λάθη, έστω και αν είναι αρχή της σεζόν»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 106-89 για την 1η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του να στέκεται στα λάθη των «ερυθρολεύκων».
Τόνισε τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακό, ενώ μίλησε και για το πρόγραμμα των Πειραιωτών.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:
«Αισθάνομαι καλά, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Δεν επιτρέπονται κάποια λάθη, έστω και αν είναι αρχή της σεζόν. Ξέραμε ότι έχουμε θέματα στην άμυνά μας για αυτό χτυπήσαμε σε συγκεκριμένους τομείς. Πρέπει να βελτιωθούμε στο σετ παιχνίδι, υπάρχει διπλή εβδομάδα και δύσκολα ματς μπροστά μας».
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