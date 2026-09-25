Παναθηναϊκός: Τι έκαναν Μπάντιο, Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Μπόνγκα κόντρα στην Παρί
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με 91-72 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, με τα νέα αποκτήματα των «πρασίνων» να ξεχωρίζουν.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε ως πρώτο σκόρερ τον Σιλβέν Φρανασίσκο με 18 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν εξαιρετικός με 13 πόντους (3/5 τρίποντα, 2/5 δίποντα, 1/1 βολές), και 5 ριμπάουντ, ενώ καλή παρουσία είχε και ο Ιζάκ Μπόνγκα με 5 πόντους (2/2 δίποντα, 1/1 βολές) και 2 ριμπάουντ.
Τέλος ο Μπράνκου Μπάντιο σε 20:54 λεπτά συμμετοχής, έβαλε 4 πόντους, ενώ είχε 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
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