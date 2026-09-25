Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο έκαναν παρέα δηλώσεις στο frash interview μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Kαταιγιστικός στο πρώτο ματς του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε άνετα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72 έχοντας κάνει καλή δουλειά στην άμυνά του. Κορυφαίοι στο ματς οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας.

Οι τρεις πρώτοι μάλιστα έκλεψαν και την παράσταση μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι ήταν αχώριστοι και το έδειξαν στην flash interview μετά την νίκη του τριφυλλιού.

Αρχικά πήγε ο Λεσόρ να κάνει τις δηλώσεις του στη Euroleague και στη συνέχεια έφτασε δίπλα του ο Γιαμπουσέλε. Το παρεάκι μεγάλωσε κι άλλο, αφού στην... εξίσωση μπήκε και ο Φρανσίσκο!